Vaassen-doelman Sam Luijkx zegt Epe af en kiest voor Rohda Raalte

SPELERSCARROUSELKeeper Sam Luijkx (22) van Vaassen is van gedachten veranderd. Hij had zijn jawoord al gegeven aan derdeklasser SV Epe, maar kiest nu toch voor eersteklasser Rohda Raalte. Het leidt tot diverse reacties in beide kampen.

Twee weken geleden meldde Epe de komst van Vaassen-goalie Sam Luijkx. Nu laat Rohda Raalte weten dat Luijkx daar na de zomer onder de lat staat. ,,Een dag nadat ik de knoop had doorgehakt kwam Rohda voorbij. Ik heb naar Epe toe open kaart gespeeld. Zij begrepen het wel. Ik ben altijd op zoek naar de sportieve uitdaging. Of geld een rol speelt? Het is wat verder rijden en daar helpen ze me mee”, legt Luijkx uit.

Epe-trainer Martijn de Haas begrijpt de voorkeur van de doelman, maar vraagt zich ook af wat een woord nog waard is. ,,Ik snap dat hij gaat voor de sportieve uitdaging.” Over de houding van Rohda is hij minder te spreken. ,,Rohda is een bekende club in die regio. Tja, hoe zeg je dat? Ze denken alleen aan zichzelf. Als ik weet dat een speler heeft toegezegd bij een andere club ga ik niet nog eens met hem praten.’’

Quote Wij kregen uit ons netwerk een bericht dat Sam Luijkx hogerop wilde Ido Wentink, Rohda Raalte

Is het collegiaal om te praten met een speler die al akkoord is met een andere club? Ido Wentink, technisch coördinator van de keepers bij Rohda, legt uit. ,,Ik vind daar niet veel van. Uit ons netwerk kregen we een bericht dat Sam hogerop wilde. Sam gaf toestemming om met elkaar in gesprek te gaan. Zelf heeft hij het verder met Epe geregeld en wij hebben Sam bijgestaan. Natuurlijk beseffen we wel dat deze overstap wat gevoeliger ligt.”