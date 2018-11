Vaassen verslaat KCVO dankzij sterke start

Of hij het zo bedoelde of niet, Remco Hulleman zette Vaassen na elf minuten op voorsprong. De bal, die via de rechterkant kwam, vloog onverwachts over doelman Sander Jansen van der Sligte het doel in. Na de goal kreeg KCVO grote kansen. Een kopbal van Dennis Nijzing werd van de lijn gehaald, maar in de counter wist Vaassen via Hulleman de score te verdubbelen.