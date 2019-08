Vader en moeder IJzerman slaan bij Alcides drie vliegen in één klap

Ooit wilden ze samen met zijn drieën in één elftal voetballen, de broertjes IJzerman. Dit seizoen is het zover, bij Alcides in de hoofdklasse.

De hond krijgt een aai over de bol, pa en ma worden welkom geheten in Meppel. Daarna dribbelt Karel IJzerman in alle rust terug naar het veld, hop het hekje over, en vervolgt hij de warming-up. Zijn ouders zoeken, met de trouwe viervoeter aan de riem, een plekje langs de lijn.

Daar zien ze later op de middag de club van hun zoons keurig gelijkspelen tegen zaterdaghoofdklasser en bekerwinnaar Flevo Boys (1-1). Precies ja: drie IJzermannetjes op één veld, spelend in het shirt van dezelfde club. Alcides dus. Na rust is het zover. Pieter (29) op doel, Simon (27) op het middenveld, Karel (24) in de verdediging. ,,Dat scheelt weer een ritje voor ze", zegt laatstgenoemde IJzerman lachend. ,,Ze hoeven nu maar één wedstrijd in het weekend te zien."

Spil

De jongste IJzerman is net als broer Simon nieuw in Meppel. Pieter, de keeper, speelt er al een seizoen. Hij is dan ook de spil in de totstandkoming van deze jongenswens: ooit met z'n drietjes in dezelfde ploeg spelen. ,,Ja, dankzij hem is het balletje wel gaan rollen. We hebben altijd al gezegd dat we dit wilden. Alleen wisten we niet wanneer. Nu is het zover, echt leuk."

Bijzonder is het niveau waarop de broertjes dat doen: in de hoofdklasse. Normaal gesproken zie je zoiets in de herfst van voetballoopbanen, op vroege ochtenden in de reserve derde klasse. ,,We kunnen elkaar zo mooi een beetje pushen", zegt IJzerman, ex-speler van PEC Zwolle, FC Emmen en - tot vorig seizoen - derdedivisionist Harkemase Boys. ,,Onze band is goed, echt heel goed. We klikken op veel vlakken, zo gaan we ook binnen de lijnen met elkaar om. We willen het maximale van elkaar vragen, maar uiteindelijk gaat het om plezier. Er is tussendoor genoeg ruimte voor grapjes."

Reistijd

De broertjes kiezen voor een club buiten hun omgeving, dat mag je eveneens opvallend noemen. Pieter woont in Schoonebeek, Simon in Groningen en Karel in geboortestad Emmen. Niet echt om de hoek. ,,Ach, het valt ook wel mee qua reistijd", nuanceert IJzerman. Hij heeft de autoritjes er graag voor over. ,,Ik zocht een mooie club en die heb ik in Alcides gevonden."