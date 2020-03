Vader en zoon Van der Hoop: als voetballers beperkt, talent als trainer

Hans van der Hoop (57) is al ruim twee decennia hoofdtrainer, Rowdy (27) wordt volgend seizoen de eindverantwoordelijke bij Colmschate'33. Vader en zoon in gesprek over het vak en hun onderlinge band.

In de voetballerij zijn legio voorbeelden van zoons die als speler het pad van pa volgden. Ook Rowdy van de Hoop treedt in de voetsporen van zijn vader. Maar dan als trainer. Van der Hoop senior, tegenwoordig oefenmeester van ABS, zit al een kleine dertig jaar in het vak, junior begint volgend seizoen bij Colmschate'33 aan zijn eerste klus als eindverantwoordelijke.

Elkaar gevonden

,,Ik ken Colmschate natuurlijk goed'', vertelt de jongste Van der Hoop over zijn aanstelling. ,,Ik heb jongens die nu in het eerste spelen getraind in Onder 13, Onder 15 en Onder 17. Toen besloten werd dat Rob Haveman weg zou gaan, is het eigenlijk een beetje van beide kanten gekomen. Het leek mij een mooie kans hier als hoofdtrainer aan de slag te gaan en we hebben elkaar daar in gevonden.''

Natuurlijk had Rowdy contact met zijn vader over de mogelijke aanstelling. Hans fungeert als zijn klankbord, zo geven de twee aan. ,,In de keuzes die ik maak op voetbalgebied neem ik hem wel negen van de tien keer mee'', zegt Rowdy daarover.

Man met ervaring

Niet zo gek. Vader Hans is immers een man met ervaring. De ABS-trainer draait al geruime tijd mee in de trainerscarrousel en stond in het verleden onder andere aan het roer bij Voorwaarts Twello, Schalkhaar en Wijhe'92. Een gesprek met het bestuur? Hans heeft regelmatig met het bijltje gehakt.

Het belangrijkste advies dat hij voor zijn zoon had: ,,Vraag goed na in de gesprekken wat het doel is van de vereniging'', legt Hans van der Hoop uit. ,,Vraag een aantal dingen bewust. Wat is bijvoorbeeld de doelstelling? Want daar moet jij straks mee aan de slag."

Beperkt niveau

Vader en zoon lijken op elkaar. Niet alleen de uiterlijke overeenkomsten zijn zichtbaar, ook het pad dat ze bewandelen is vergelijkbaar. Beiden liepen als amateurvoetballer niet over van talent en maakten al vroeg de keuze voor het trainersvak. Hans: ,,Als voetballer kon ik niet beter en heb ik, op een beperkt niveau, het maximale eruit gehaald. Maar als trainer kon ik doorgroeien. Op mijn 29ste ben ik gestopt met voetballen en daar heb ik nooit spijt van gehad."

Zoon Rowdy spreekt woorden van gelijke strekking. De 27-jarige Deventenaar geniet als trainer meer dan als voetballer. Bij hem werd het vuurtje voor het vak bovendien aangewakkerd door vader Hans. Als kleine jongen ging hij mee naar wedstrijden en stond hij langs de lijn bij de clubs waar Hans de scepter zwaaide. Hij noemt zijn vader een 'voorbeeld', maar weet ook dat ze volgend seizoen elkaars tegenstander kunnen worden. ABS ligt in de vierde klasse van het zondagvoetbal op koers voor het kampioenschap, terwijl Colmschate een niveau hoger tegen degradatie strijdt. Hans: ,,Ik zou het hartstikke leuk vinden als we volgend seizoen tegenover elkaar staan. Ik hoop dat dat in de derde klasse zal zijn. Als ik dan met 5-0 win, kan hij het als trainer misschien wat lastiger vinden dan ik."

Rowdy: ,,Valt wel mee hoor. Dan gaat de telefoon gewoon een week uit en blokkeer hem ik hem even."