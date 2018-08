Valse start voor HHC; nederlaag met tien man bij Jong Sparta

De ploeg uit Hardenberg moest in de slotfase als tiental buigen. In het eerste bedrijf was HHC de betere ploeg en via Rick Hemmink kwam het op voorsprong. Na de rust kantelde het duel in het voordeel van de Rotterdammers na een rode kaart van arbiter Bos voor Kevin Görtz, die een overtreding beging op een doorgebroken speler.

Ondanks de nederlaag hield Karsten geen slecht gevoel over aan het duel. ,,In de eerste helft speelden we goed en hadden we meer doelpunten moeten maken. Na de rust werd het een andere wedstrijd na de rode kaart, desondanks had een resultaat er in gezeten.''