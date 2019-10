Van Bessen 250 keer in Overwetering: van ‘niveau Twenthe Goor’ tot platte kar

De eerste wedstrijd

Bram van Bessen: ,,Ik zou het niet weten. Dat is al zo lang geleden. Ik weet nog wel dat Cor Kiezebrink toen trainer was. Maar tegen wie ik mijn eerste wedstrijd voor Overwetering heb gespeeld, durf ik niet te zeggen. Het had voor mij ook geen extra lading. Ik ben iemand die leeft in het moment. Ik heb vroeger wel in de jeugd van Overwetering gespeeld, maar heb daarna een uitstapje gemaakt naar FC Zwolle. Op mijn elfde of twaalfde werd ik gescout. Daar heb ik mijn hele jeugd, tot aan de A1, gespeeld. Ik heb toen een paar wedstrijden in het tweede gespeeld. Je wordt dan ieder jaar beoordeeld en op een gegeven moment wordt voor jou de keuze gemaakt dat het er niet in zit. Ik ben toen naar Koninklijke UD gegaan. Zij speelden in de eerste klasse. Ik heb daar twee jaar, van mijn achttiende tot mijn twintigste, gespeeld. Daarna ben ik samen met Maikel van Breukelen naar Overwetering gegaan, terug naar het oude nest. Ik was wel klaar met het altijd moeten presteren.’'

De mooiste

Van Bessen: ,,Dat zijn uiteraard de wedstrijden waarin we kampioen zijn geworden. Bij Overwetering begon ik in de vierde klasse. Dat was in het begin wel wennen. Tegenstanders zijn wat robuuster en soms wat lomper. Uit bij SV Raalte werden we toen kampioen van de vierde klasse. Dat was in het seizoen 2012/2013. De hele club leefde naar die wedstrijd toe. Met bussen gingen ze van Olst naar Raalte. Dat was hartstikke leuk. Ik kan mij ook nog een thuiswedstrijd tegen Tubantia herinneren. In de rust stonden we met 0-2 achter. Het liep niet. Uiteindelijk wonnen we toen met 3-2. Dat is een wedstrijd op zich, maar wel een die je bij blijft.’'

De slechtste

Van Bessen: ,,Persoonlijk speelde ik mijn slechtste wedstrijd uit bij Twenthe Goor. Helemaal niets lukte die middag. Soms wordt die wedstrijd nog weleens aangestipt. ‘Het is weer niveau Twenthe Goor vandaag.’ Ik zie er de lol wel van in. In de jeugd van Zwolle zou ik er meer mee bezig zijn. ‘Speel ik volgende week dan wel?’, vraag je jezelf dan af. Nu kan ik er achteraf wel om lachen. En vorig jaar zijn we natuurlijk via de nacompetitie gedegradeerd. We verloren in de laatste nacompetitieronde met 2-1 van NEO. Dat was ook pijnlijk. Het hele seizoen speel je om in de tweede klasse te blijven. In de laatste wedstrijd van het seizoen hoop je dan dat het goed komt, maar dat kwam het niet.’'

De 250ste