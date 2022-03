Van Bessen knalt Lemele in Daarle niet naar de overwinning: ‘Wat een kansen waren dat...’

Het is even wennen voor SC Lemele. Meestal speelt de dorpsclub in de middenmoot van de vierde klasse. In het vorige seizoen, dat geteisterd werd door het coronavirus, stond het zelfs fier op kop met twaalf punten na vier wedstrijden. In deze competitie is alles anders. Het elftal van trainer Patrick Speetjens heeft te maken met veel blessureleed. Met een smalle selectie geeft dat de nodige problemen. Op sportpark ’n Kadiek in Daarle speelde de ploeg een heuse kelderkraker. Lemele was beter, maar verzuimde in het eerste bedrijf de kansen af te maken. Na de rust mocht het blij zijn dat er nog een puntje werd gesprokkeld (1-1).