Van de Wetering en Bastiaan kiezen voor Wilsum

KOPLOPERS Revanchege­voe­lens spelen een grote rol bij Vitesse’63

2 april De voetbalcompetitie is afgebroken vanwege de coronacrisis. Dat is zeker niet het belangrijkste in deze dagen, maar toch. Hoe denken de koplopers uit de stilgevallen competities over de komende tijden? Een serie met topteams, ieder op zijn niveau. Deel 8: Vitesse’63.