Van den Berg denkt dat DESZ tegen Flevo Boys tot een stuntje in staat is

Vijf seizoenen lang speelde Jeroen van den Berg (45) in het shirt van Flevo Boys. Nooit liet de spits zich in die tijd beetnemen door een lager spelende amateurclub. Tegenwoordig staat hij 'aan de andere kant', bij de underdog. Als trainer van tweedeklasser DESZ hoopt hij Flevo Boys in Zwartsluis een tik te verkopen. DESZ is daar toe in staat, weet de inwoner van Espel. Hij memoreert twee bekerontmoetingen met eersteklasser Alcides in amper één jaar tijd. De eerste keer verloor DESZ, na een 0-2 voorsprong, met 3-2. Twee maanden geleden werd het in Zwartsluis 1-1. ,,Er liggen dus altijd kansen."

Knokken

Voor Van den Berg wordt het een bijzonder duel. Vijf jaar voetbalde de spits bij de club uit Emmeloord. ,,Mooie jaren. Altijd knokten we tegen degradatie, telkens weer lukte het om in de hoofdklasse te blijven. Bekerwedstrijden tegen lager spelende teams wonnen we altijd ruim, ik kan me geen flaters herinneren."

Als coach van zo'n lager spelend elftal zou Van den Berg het leuk vinden om de grote club een keer verslaan. Maar, benadrukt hij, de competitie is belangrijker. DESZ staat als herintreder in de tweede klasse keurig zevende. Na de wedstrijd tegen Omlandia, over ruim een week, komt de selectie bijeen om de doelstelling tegen het licht te houden. ,,We zijn begonnen met directe handhaving als doel. Straks gaan we nog een keer bij elkaar zitten. Het doel dat het vaakst terugkomt, gaan we nastreven."