Van den Berg weer op eigen benen bij SC Emmeloord

SPELERSCARROUSEL Rohda Raalte neemt afscheid van clubiconen Klijn Velderman en Tepperik

13:38 De 37-jarige Dirk-Jan Klijn Velderman hangt na dit seizoen de voetbalschoenen aan de wilgen. De oud-speler van Go Ahead Eagles was 14 seizoenen actief als speler van Rohda Raalte en speelde meer dan 370 duels in het geel en rood, waaronder 22 wedstrijden in het shirt van de Deventenaren. Ook reservedoelman Ruben Tepperik zal een stap terug doen en zich volledig gaan focussen op zijn rol als keeperstrainer.