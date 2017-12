Van den Brink na drie seizoenen weg bij BAS

Van den Brink volgde in 2015 Wout Sleurink op bij de polderploeg. Onder zijn leiding haalde BAS in het eerste seizoen onder Van den Brink direct de nacompetitie om promotie naar de tweede klasse, maar daarin verloor het van VRC.

,,We kijken terug op een mooie periode en hopen dat het op een waardige manier wordt afgesloten”, vertelt Hein Grafhorst, voorzitter van de technische commissie. BAS staat momenteel op een derde plaats in de derde klasse C.