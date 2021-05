Van der Graaf en Kroezen stappen in bij het nieuwe elftal van Dedemsvaart/SCD’83

Voetbal­clubs morren niet over horizonta­le verhuizing van speeldag: ‘Als je eenmaal hebt gekozen, is er geen spijt’

29 april Gespreksstof is er voldoende nu de KNVB heeft besloten dat horizontaal overstappen van speeldag vanaf de zomer van 2022 mogelijk is. De speeldag is namelijk bij een fors aantal amateurvoetbalverenigingen geregeld een punt van discussie.