Van der Hoogen blijft langer bij vierdeklasser Steenwijkerwold

Van der Hoogen, die eerder het tweede van d’Olde Veste’54 en de eerste elftallen van Beilen en Steenwijker Boys trainde, laste in 2018-2019 een rustseizoen in als oefenmeester. Hij sloot voor het bijhouden van zijn conditie weer aan bij zijn cluppie in Steenwijkerwold, waar hij al eerder voor speelde. Al snel kwam hij terecht in de hoofdmacht, die uiteindelijk niet wist te promoveren. In de zomer van 2019 werd hij er trainer.