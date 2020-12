Van der Hoogen is nog lang niet klaar bij Steenwijkerwold

Van der Hoogen, eerder trainer van Steenwijker Boys en Beilen, tekent voor een derde seizoen bij de derdeklasser. Een beslissing die niet heel moeilijk is geweest, omdat de trainer succesvol is gebleken bij Steenwijkerwold. In de afgebroken competitie 2019-2020 had Steenwijkerwold in de vierde klasse een dermate grote voorsprong, dat de ploeg mocht promoveren. In het lopende seizoen - ook onderbroken - heeft Steenwijkerwold aangetoond dat het prima mee kan komen in de derde klasse D (6 uit 4).