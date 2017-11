Van der Hoop gaat door bij Wijhe

Twee weken geleden gaf de 55-jarige oefenmeester uit Apeldoorn nog aan in dubio te staan. ,,Ik heb mijn rust gepakt en gemerkt dat zowel de spelersgroep als ik op scherp staan. Het besef dat we samen moeten knokken, ook in moeilijke tijden, is er'', zegt Van der Hoop, die tekende voor een derde seizoen bij de hekkensluiter in 3B.