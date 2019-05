Van der Hoop gaat door tot bittere eind

In augustus begint Hans van der Hoop (56) bij het Bathmense ABS aan zijn tiende klus als hoofdtrainer. De huidige coach van Wijhe zit al 27 jaar in het vak en weet: ,,Je moet steeds beter gaan voetballen met je selectie. Dat is belangrijker dan de resultaten die je in eerste instantie boekt.”

In de lente van vorig jaar kreeg hij een burn-out. ,,Dat was een goede waarschuwing, waar ik naar heb geluisterd. Het heeft me geleerd mijn energie beter te verdelen.”

Eindspurt

Van der Hoop is bezig aan zijn derde jaar bij de ploeg, die hij onder zijn hoede nam na de degradatie uit de tweede klasse. Het eerste seizoen eindigde Wijhe op een keurige vijfde plek, vorig jaar zakte het team aanvankelijk door de ondergrens, maar een eindspurt leverde nog bijna het gewilde toetje op. Die zit nu al lang en breed in de tas, alleen aan de titel ontbreekt het de koploper nog.

,,De manier waarop we willen voetballen, is steeds meer naar voren gekomen. We krijgen positieve kritieken over onze aanvallende speelwijze. Ook Lochem, onze grote concurrent, doet het fantastisch. Volgende week, in de voorlaatste ronde, spelen we bij hen. Hoe mooi wil je het hebben: een rechtstreeks duel om de titel.”

Platte kar

Mocht de overwinning mee naar huis gaan - en in de speelronde van komende zondag wordt geen schade opgelopen - dan is Wijhe de vijfde club waarmee Van der Hoop de platte kar op gaat.

Daarna verkast hij naar Bathmen, om bij vierdeklasser ABS een volgend avontuur aan te gaan. ,,Het niveau waarop een team speelt, maakt me niet zo gek veel uit. De club moet een duidelijke visie hebben, ik moet er een uitdaging zien.”

Zaterdagclub