Van der Leij schiet HHC Hardenberg naar nieuwe ambities

Urk in veilige haven na hattrick Nentjes

17:23 Wat er al enige tijdje aan zat te komen, is na de 1-4 overwinning op degradatiekandidaat NSC een feit. Urk is in veilige haven en dat doet het altijd goed in het vissersdorp aan het IJsselmeer. De dramatische seizoenstart die Urk een periode lang de rode lantaarn bezorgde is daarmee definitief uitgewist.