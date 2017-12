Van der Sluijs gaat strijd met lijf niet meer aan

Blessures lopen als een rode draad door zijn carrière. Telkens kwam Rob van der Sluijs terug, maar zijn laatste blessure - een gescheurde voorste kruisband - was er één te veel. De 30-jarige rechtsback van VVOG stopt per direct met voetballen.

Van der Sluijs liep de kwetsuur aan zijn linkerknie op in het duel met Spakenburg (0-2), op 4 november. ,,Hun linksback wilde een pass geven. Ik kwam voor de spits en onderschepte de bal. Op dat moment kwam er een botsing van achteren en mijn voet stond in de grond bij die actie. Het was een aardige klap, mijn knie werd gelijk dik. Ik probeerde door te spelen met pijnstillers, maar na vijf minuten ging het niet meer. Ploeggenoot Thomas Vossebelt zei dat hij dezelfde pijn in zijn knieholte had toen hij zijn voorste kruisband afscheurde."

Topvoetballers

Van der Sluijs bezocht fysiotherapeut Rik Tacken in Almere voor een diagnose. ,,Hij behandelt de top van de atletiek en topvoetballers als Kevin Prince Boateng en Wesley Sneijder. Mijn beste vriend, Danny Holla, komt er ook. Twee fysiotherapeuten hebben naar mijn knie gekeken en ik heb een mri in Utrecht laten maken."

Twee dagen later kwam de uitslag. ,,Toen bleek dat de voorste kruisband was afgescheurd en dat betekent dat voetballen per direct voor mij ophoudt. Ik ben in mijn leven al zeven keer geopereerd, dit zou de achtste operatie worden. Sinds mijn 18e heb ik niets anders gehad dan operaties en blessures."

Kraakbeen in zijn enkel twee keer kapot, schouder uit de kom, een scheur in de hamstring, buikwandoperatie en drie keer zijn neus verbrijzeld. Dit seizoen begon voor hem pas op 28 oktober, na een scheurtje in een kuitspier.

Ongelukkig

,,Wat heb ik eigenlijk niet gehad? Het is allemaal een beetje veel en ongelukkig. Dan lijkt het alsof ik niet gemaakt ben voor voetbal en dan is het op een gegeven moment genoeg. Ik heb geen zin weer tien maanden in mijn eentje in het krachthonk te herstellen. Dat zit er voor mij niet meer in. In mijn hoofd zit het nog goed, maar mijn benen kunnen het niet meer uitvoeren. Mijn lichaam is op."

Hoe anders was zijn carrière gelopen als hij niet steeds geteisterd was door fysieke malheur? Van der Sluijs zat in een lichting met onder andere Jeremain Lens, Eljero Elia en Roy Beerens. In 2005 begon de misère in een EK-kwalificatieduel met Oranje onder 19 in Duitsland. ,,Ik wilde een bal wegkoppen en de Griekse spits Mitroglu verbrijzelde met een omhaal mijn neus. Daarna heb ik nog bij FC Zwolle, Helmond Sport en Eindhoven gespeeld, maar ik raakte overal geblesseerd. Als ik fit was, speelde ik. Maar fitheid was mijn grootste manco."

Toen Van der Sluijs zijn medespelers inlichtte, was er applaus. ,,De jongens, staf en TC vinden het allemaal jammer, maar iedereen snapt het. Want hoe veel pech kan je hebben? Voor mij zal het teamgevoel en de kleedkamerhumor het grootste gemis zijn."

De inwoner van Nieuwegein, in het dagelijks leven salesmanager, is er nuchter onder. ,,Ik moet het nog laten bezinken, maar dit is na zo veel tegenslagen het beste besluit. Ik ga binnenkort met mijn vriendin op vakantie naar IJsland. Ik ga me nu meer schikken naar haar agenda in plaats van andersom."