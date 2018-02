Van der Steege bij WVF terug in het amateurvoetbal

Van der Steege (47) was de laatste twee jaar geen trainer, na een periode van twee seizoenen bij DETO. Hij stond daarvoor op het veld bij Go Ahead Kampen (met promotie naar de hoofdklasse), WHC, Heino, Nieuwleusen en WZC Wapenveld.

In een grijs verleden was Van der Steege zelf speler van WVF, dat voorlopig de zesde plaats bezet in de tweede klasse H. Visscher verlaat sportpark De Weide Steen in de zomer na twee jaar.