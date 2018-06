Van der Vlist en Westerbeek naar Zwolsche Boys

Orhan Taflan schiet Turkse Kracht naar finale

10 juni Nacompetitiewedstrijden zijn zelden fraai, maar vrijwel nooit saai. Ook voor de Deventer stadsderby op de Rielerenk gold dat. Van goed voetbal was geen sprake, maar van allerhande emotionele en verrassende gebeurtenissen des te meer. Davo had weliswaar het beste van het spel, maar Turkse Kracht, dat kampte met veel kwaaltjes en pijntjes, stal in de turbulente slotfase toch de overwinning: 3-1.