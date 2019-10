Van der Zweerde knalt FC Meppel langs Knickerbockers

FC Meppel begon sterk aan het duel en was via Pim ter Voorde dicht bij de openingstreffer. De thuisploeg probeerde daarna het spel te dicteren, maar de technisch vaardige studentenploeg speelde zich met gemak onder de druk uit. Het leidde al snel tot de 0-1 van Jasper van Rozen.

In het vervolg van de eerste helft waren The Knickerbockers meer in balbezit en creëerden ook het meeste gevaar. Pas tegen de rust herstelde FC Meppel zich. Prompt viel de 1-1 toen Van der Zweerde in twee instanties scoorde.

Na rust was de strijd in evenwicht en waren er kansen over en weer. Voor Meppel miste Ten Voorde de grootste, toen hij een rebound tegen de reclameborden knalde. Aan de andere kant had FC Meppel keeper Erik Kampherbeek geluk toen Van Rozen van dichtbij recht in zijn handen kopte.