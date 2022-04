Van Deventer tot Shanghai: trainer Joost ter Stege stopt na zes jaar bij De Gazelle

De stadsderby tussen beide zondagteams werd afgetrapt op zaterdag, om vijf uur. De reden hiervoor was eenvoudig: bij beide clubs zitten enthousiaste supporters van Go Ahead Eagles in de selectie, aanhang, bestuur en technische staf. Spelen op zondag zou grote problemen opleveren: het merendeel van de mensen is immers meer geïnteresseerd in de IJsselderby tegen PEC.