Van Dijk geeft voorkeur aan zaterdagvoetbal en FC Meppel

Sportclub Lochem zoekt oud-leden voor knalfeest­je'

10:00 De honderdjarige Sportclub Lochem houdt op zaterdag 23 juni als slotactiviteit een reünie waar leden en oud-leden welkom zijn. Maar omdat nogal wat vroegere leden over het land uitgewaaierd zijn, is de voetbalclub vooral op zoek om hen erop te wijzen dat er over een paar weken een ´knalfeestje´ is ter afsluiting van het jubileumjaar.