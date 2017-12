Van dominante voetballer tot moderne trainer

Het moest er een keer van komen. Sander Poll, die in 1995 zijn debuut maakte in het eerste van Colmschate, stopt na dit seizoen met voetballen. ,,De lastigste beslissing die ik ooit nam in de sport. Maar wil ik weten waar mijn plafond als trainer ligt, dan moet ik op mijn 39e wel die stap maken."

De docent lichamelijke oefening op het RSG NO Veluwe in Epe gaat volgend seizoen aan de slag als trainer bij Overwetering. Daarmee komt een einde aan de loopbaan van een voetballer die er alles uit heeft gehaald wat hij zélf wilde.

,,Op mijn 16e mocht ik het als speler van Colmschate proberen bij Go Ahead Eagles A1, dat kwam toen op het hoogste landelijke niveau uit. Een enkelblessure aan het einde van het eerste seizoen zette me aan het denken: pas ik in het leven van een profvoetballer? Nee. Ik was en ben enorm fanatiek, met de mentaliteit zat het wel goed, maar ik miste iets. De gezelligheid, na afloop even met elkaar zitten. Dat gebeurde niet. Ik wilde terug naar mijn eigen club."

Militair elftal

Terug op het vertrouwde nest maakte hij als rechtsbuiten deel uit van het team dat twee seizoenen in de hoofdklasse uitkwam. Die weelde was van korte duur, in 2002 was Colmschate weer tweedeklasser. Hij speelde in die periode, als sportinstructeur bij Defensie, ook in het Nederlands militair elftal. ,,Wedstrijden in Turkije, Ierland, Engeland en Frankrijk, daar heb ik dierbare herinneringen aan."

Onder Art Langeler, voormalig teamgenoot en nu hoofd opleidingen bij PSV, kwam hij op zijn huidige plek, laatste man. ,,In 2005 vertrok hij naar hoofdklasser Rohda Raalte en vroeg mij mee te gaan. Ik heb daarover met vriend en teamleider Jan Kempers gesproken en besloten het niet te doen. Het jaar daarop verloren we de beslissingswedstrijd om het kampioenschap tegen Avanti Wilskracht en ben ik alsnog gegaan."

Terug naar roots

Hij degradeerde en promoveerde er, in 2013 haalde trainer Harry Decheiver hem terug naar zijn roots. ,,Ik ben op De Snippeling geboren en mijn vader en broer speelden er. Colmschate heeft me gemaakt tot wat ik nu ben."

Een evenwichtig mens, iemand die de eigen inbreng relativeert. ,,Als jonge speler was ik behoorlijk dominant. Dat is er door de jaren heen wel af gegaan. Ik heb dingen in perspectief leren zien, ben gaan kijken naar wat ik voor mezelf kan bereiken. Ik weet nu dat wat voor mij geldt, voor anderen niet zo hoeft te zijn. Mijn wil is geen wet. Het gaat om de dialoog, je ontwikkeling. Ik ben een gezegend mens."

Doorzetter

Dat verworven inzicht heeft de doorzetter in zijn dagelijks werk nodig, straks als trainer evenzeer. ,,Mensen willen gehoord worden. Wat heeft iemand nodig? Een aai over de bol of een trap onder de kont. Dat moet je weten, dan ben je een moderne trainer. En kritiek uiten doe je één op één. Nooit in een groep, weet ik nu."

Waarbij de voetballer en de leerling meer zijn dan slechts hun inbreng van dat moment. ,,Ik vind het heel belangrijk ook daaromheen te kijken."

Volgend jaar, op 27 mei als alles meezit, speelt hij - ijs en weder dienende - zijn laatste wedstrijd, uit bij Witkampers. ,,Ik hoop afscheid te nemen met de titel of toch tenminste promotie."