Van Engeland in de winning mood

,,We hebben steeds overtuigend gewonnen, maar onze laatste competitiewedstrijd was op 26 november tegen Loenermark (4-0). Het was dus spannend hoe we er afgelopen zondag voor zouden staan."

Oefenwedstrijden

,,Op trainingen lieten we een goed niveau zien, maar de twee oefenwedstrijden tegen Voorst en CCW waren matig. Dan is het de vraag hoe je de winterstop uitkomt. 'Trainer, als de competitie begint, staan we er weer', verzekerden de spelers mij. Dat is gelukkig gebleken", concludeert Van Engeland na de 4-0 winst van afgelopen zondag op Orderbos.

Vorig seizoen miste hij met Klarenbeek de nacompetitie op een paar punten, dit seizoen wil Van Engeland een serieuze gooi doen. ,,Vorig jaar hadden we een kleine groep, die is nu wat breder. Ik heb een hoop vertrouwen. Blijven we fit en bij elkaar, dan zijn we tot mooie dingen in staat. Begin dit seizoen waren we wisselvallig en onze eigen tegenstander. De laatste vijf wedstrijden lijkt het kwartje te vallen."

Veel plezier

,,We opereren als team, winnen veel en ook nog mooi. Vier of vijf spelers maken de doelpunten. De jongens hebben veel plezier. Het is voor de begeleiding en de supporters genieten van de beleving en strijdlust. We zijn compleet, pakken geen gele kaarten of blessures. Dat heeft allemaal te maken met het succes. We staan in de top vier en de doelstelling is nu wel de nacompetitie te halen."

Kortste weg

De trainer (38) uit Beekbergen realiseert zich dat het seizoen nog lang is. ,,We spelen nog zestien wedstrijden en er kan nog van alles gebeuren. De kortste weg naar de nacompetitie is de tweede periode winnen. Daarin staan we bovenaan."

Van Engeland heeft zijn contract verlengd met een derde seizoen. ,,Ik heb bijgetekend omdat ik het enorm naar mijn zin heb. De jongens geven mij veel plezier en mijn overtuiging is dat we nog niet klaar zijn met elkaar."