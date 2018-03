Van Gelder verkast van vrouwen HTC naar Staphorst

Epe toont veerkracht maar verliest Logen

11 maart Epe strijdt in de tweede klasse J hard tegen degradatie en verwelkomde het punt vanmiddag tegen Luctor et Emergo dan ook met vreugde; 2-2. Verdriet was er echter ook. Spits Koen Logen viel namelijk uit met (opnieuw) een zware kruisbandblessure.