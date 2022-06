Van held naar schlemiel: door misser Chierandjoe vliegt USV uit derde klasse

degradatie Voor BAS rest even de pijn en stilte, want na dertien jaar degradeert het naar de vierde klasse

Terwijl rechts van de kleedkamertoegang het feest van Daarlerveen losbarst, is er links de stilte van BAS. Ondanks het Twentse lawaai om de promotie, dat via een 1-2 na verlenging bereikt wordt, is de geluidloosheid hoorbaar. Spelers van BAS zakken ineen, temidden daarvan vallen Tukkers elkaar in de armen.

19:16