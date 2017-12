Van Hunenstijn ook volgend seizoen trainer DVS’33 Ermelo

Met de 49-jarige oefenmeester uit Ermelo, bezig aan zijn eerste seizoen als hoofdtrainer aan de Sportlaan, is een verlenging van het contract met één seizoen afgesproken met een optie voor nog een seizoen.

Meer eigen jeugd

Het bestuur heeft geconstateerd dat de trainer aan twee belangrijke eisen voldoet: begeleiden van het groepsproces en het bewaken van de discipline binnen de selectie. Daarnaast zijn de resultaten in de competitie (26 punten dit seizoen, 17 punten afgelopen seizoen in de winterstop) 53 procent verbeterd, wat vertrouwen geeft voor de toekomst. Ook draagt de trainer volgens het bestuur het beleid van de vereniging uit: meer eigen jeugd in het eerste, mits goed genoeg voor derde divisie niveau.