Van Koot en Van de Westeringh verzekerd van plaats bij Oranje O19

Van de Westeringh maakte tijdens de eliteronde in het voorjaar drie doelpunten. Van Koot is dit seizoen een vaste waarde in de selectie van bondscoach Jessica Torny, ze speelde dit seizoen zes interlands.

Nederland speelt tijdens het toernooi in Schotland - met acht landen - in de groepsfase tegen Noorwegen (16 juli), Frankrijk (19 juli) en het gastland (22 juli). Nederland won het toernooi in 2014, met ene Vivianne Miedema in het team.