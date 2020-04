Van Laar zet paar stappen terug met gang naar De Hoven

Van Laar (32) speelde tot zijn vertrek naar CSV Apeldoorn, twee jaar geleden, louter voor Zutphense clubs. Eerst WHcZ, later Zutphania en FC Zutphen (acht seizoenen). In maart kondigde de verdediger zijn vertrek bij de zaterdag eersteklasser aan, en over een gebrek aan belangstelling had Van Laar niet te klagen.

De keuze is opvallend genoeg gevallen op De Hoven, dat in de afgebroken competitie als tweede eindigde in de vijfde klasse E. Daar is Niels de Graaf, bestuurslid voetbalzaken, dolblij mee. ,,Sebastian heeft gesprekken gevoerd met diverse clubs, hij werd begeerd door zo'n beetje alle clubs in de wijde omgeving. Uiteindelijk heeft hij voor ons gekozen en daar mogen we best trots op zijn. Naast zijn kwaliteiten brengt hij natuurlijk ook een schat aan ervaring mee.’’