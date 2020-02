Van laatste man naar zes keer scoren

,,Dus zei ik tegen mijn aanvoerder Kevin Prijs, ga jij het daar maar proberen. Nou, dat heb ik geweten, want we wonnen met 10-0 en hij maakte er zes. Ik haalde hem tien minuten voor tijd naar de kant, was hij nog chagrijnig ook”.

Kevin Prijs gaat er vanuit dat hij ook volgende week in de spits staat. ,, We hadden nog een appeltje met die lui te schillen, want de heenwedstrijd hadden we met 2-1 verloren. Nu hadden we eigenlijk geen tegenstand. Het ging echt heel gemakkelijk. Ik had na drie minuten al twee keer gescoord. Ik baalde wel dat ik eruit moest. Ik mocht er waarschijnlijk niet meer maken”.