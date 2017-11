Van Losser vertrekt bij Wesepe

Staphorst maakt er dertien tegen Ruinen, reserves Urk ronde verder

11:06 Had VV Ruinen ook maar een illusie dat het iets kon gaan forceren tegen de bezoekende hoofdklasser Staphorst? De bezoekers wonnen woensdagavond in ieder geval vol overtuiging. Het gaspedaal werd even ingetrapt, waarmee de voorsprong daar was. De teller stopte pas bij dertien treffers, tegenover nul van Ruinen.