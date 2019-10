Van Meeteren en Wolvenne nemen het chagrijn weg bij Sallandia

Vijfde klasse zondagVier spelers stonden er bij zijn terugkeer begin dit seizoen van tweedeklasser Be Quick Zutphen nog op papier, doordat het gros van de selectie het spoor van Mitchel de Groot volgde naar IJsselstreek. Middels een paar belletjes scharrelde spits Marco van Meeteren wat spelers bij elkaar, en een paar maanden later vormt Van Meeteren samen met Rick Wolvenne het succesvolle spitsenduo bij koploper Sallandia. Samen waren de rappe voorwaatsen goed voor zeven treffers, en wezen Sallandia zo de weg tegen de armetierige hekkensluiter Go Ahead (9-0).

Het was van tevoren niet de vraag of de spitsen tot scoren zouden komen, maar met hoeveel treffers het Go Ahead zou oprollen. Binnen een minuut kopte Van Meeteren na een groot misverstand in de defensie van Go Ahead raak, waardoor het publiek wist dat het haast een telraam nodig had om de score bij te kunnen houden. Hoewel het spel van de thuisploeg, dat enkel lange ballen op het duo voorin gaf, ook niet best was, leverde vrijwel iedere kans in de eerste helft een doelpunt op (6-0).

Nog belangrijker dan de maximale score uit zes wedstrijden lijkt de positieve sfeer rond het team en het verdwenen chagrijn van vorig seizoen, waarin Sallandia onder De Groot niet verder kwam dan een bijrol, merkt Wolvenne. Langs de kant staat op Sportpark de Zandweerd weer wat meer publiek. Dat de spitsen elkaar de bal gunnen zegt ook veel over de verhoudingen binnen de ploeg. Van Meeteren is naast aanvoerder ook de absolute spelbepaler. ,,We hebben hier in het verleden samen gespeeld, dat scheelt. Met hem erbij is het een verschil van dag en nacht. Vroeger moest ik zelf een voorzet geven en hem er dan eigenlijk zelf in koppen. Nu weet je als je een bal geeft dat je hem dan ook een keer terug kan verwachten.”

Voorafgaand aan de wedstrijd zei Van Meeteren in deze krant dat de ploeg momenteel boven zijn stand leeft. Dat is zijn collega-spits met hem eens. Als Sallandia erin slaagt de eerste periode te winnen zou dat het seizoen al voor het overgrote deel geslaagd maken. De ploeg staat na de 3-3 van achtervolgers IJsselstreek en Raalte vier punten los. ,,Alleen missen we Marco over twee weken tegen UD, dan moet ik mijn voorzetten er zelf weer in schieten, haha.”

Waar het met de cohesie bij Sallandia wel goed zit, is het bij Go Ahead los zand volgens trainer Bart Vos. ,,Ik krijg onder de wedstrijd van spelers in het veld de vraag hoeveel het bij PSV staat, dat geeft al aan waar ze mee bezig zijn. Als ik in de kleedkamer kom halverwege zijn er twee spelers omgekleed. Er is totaal geen samenhang.”