Van Meeteren wekt oude nest tot leven: ‘In Deventer is er maar één club voor mij’

wedstrijd van de weekIn de rubriek Wedstrijd van de week blikken we wekelijks vooruit op een aansprekend duel dat in het weekend gespeeld gaat worden. Deze week aandacht voor de stadsderby tussen Sallandia en Go-Ahead Deventer. De onverwachte koploper in 5F tegen de troosteloze hekkensluiter.

Marco van Meeteren (26) keerde begin dit seizoen verrassend terug op het oude nest bij Sallandia. Waar het voor de spits en de club een seizoen in de krochten van 5F leek te worden, scoorde Van Meeteren negen keer in vijf duels, haalde Sallandia daarin het maximaal aantal punten en is het zelfs koploper. Hekkensluiter Go Ahead lijkt zondag voor hem de ideale tegenstander in zijn jacht op twintig goals.

Opmerkelijke terugkeer

De Deventenaar werd afgelopen seizoen kampioen en promoveerde met Be Quick Zutphen naar de tweede klasse, maar toch koos Van Meeteren opmerkelijk genoeg voor een terugkeer naar de kelder van het amateurvoetbal, bij ‘zijn’ Sallandia. Ruim vier jaar terug speelde Van Meeteren voor het laatst bij de toenmalige derdeklasser. ,,Ik speelde bij Be Quick achterin, wegens een tekort aan verdedigers. Daar had ik geen zin meer in. Ik wilde voorin spelen. Hoewel ik wekelijks in de basis stond, merkte dat ik het plezier kwijtraakte. In Deventer is er maar één club voor mij.”

De keuze lag allerminst voor de hand, het was aan de Sportveldenlaan kort gezegd een puinhoop. Er stonden maar vier spelers op papier, omdat de rest van de selectie na een grijs seizoen in de middenmoot het spoor van trainer Mitchel de Groot volgde naar IJsselstreek. Lorenzo Brink werd zodoende de trainer van Van Meeteren. ,,Bij mijn komst moest qua selectie alles nog geregeld worden. Toen heb ik mijn best gedaan spelers te vinden. Dat is aardig gelukt, waardoor we nu een mannetje of vijftien hebben.”

Quote Bij mijn komst moest qua selectie alles nog geregeld worden Marco van Meeteren, aanvaller Sallandia

Titelkandidaat vindt Van Meeteren de koploper wegens de krappe selectie niet, hoewel de eerste vijf wedstrijden werden gewonnen. ,,Kampioen worden is ook zeker niet het doel. In drie wedstrijden de afgelopen weken waren we echt de mindere ploeg. Het spel ziet er eigenlijk niet uit. Rick Wolvenne en ik zijn de spitsen. Het is een kwestie van lange ballen geven op ons.”

De algemene titel wordt dan misschien lastig, voor de topscorerstitel lijkt Van Meeteren - mits hij zijn vorm vasthoudt - zeker in aanmerking te komen. Hekkensluiter Go-Ahead lijkt in zijn jacht op twintig treffers de ideale tegenstander. Die ploeg vergaarde pas één punt, al heeft Go Ahead wel een wedstrijd minder gespeeld dan de opponent. ,,Het is zeker één van de zwakke broeders in onze klasse, dus hopelijk ziet het spel er dan wat beter uit. Mijn doel was eigenlijk vijftien doelpunten maken dit seizoen, maar daar kan ik nu natuurlijk niet meer mee aankomen. Ik wil er nu minstens twintig maken.”