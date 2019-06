Van Mourik-decennium eindigt met degradatie Tonego

In de eerste ronde van de nacompetitie was derdeklasser Leovardia met 1-3 te sterk in Luttelgeest. Leovardia begon afwachtend aan de wedstrijd en liet Tonego het spel maken. In die situatie is de ploeg van Van Mourik niet op zijn best en dat was te zien. Tonego was slordig in balbezit, maar tot de dertigste minuut wist Leovardia niet te profiteren. Een goede aanval van de Friezen belandde bij Amin Ait Bihi, die wel raad wist met de voorzet: 0-1.