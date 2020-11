Van Nijen vertrekt na vier seizoenen bij Be Quick’28

Met Van Nijen haalde Be Quick in 2017 een oude bekende in huis. Iemand die als speler de hoogtijdagen van de club in de hoofdklasse meemaakte. Als trainer was hij actief bij Nunspeet, FC Zutphen en Go Ahead Kampen voordat hij terugkeerde bij zijn oude liefde. Met een spelersgroep waarvan na elk seizoen de betere spelers vertrokken slaagde hij er niet in de successen die hij als speler had met Be Quick te evenaren. In zijn eerste seizoen pakte Van Nijen met Be Quick nog wel een periodetitel in de tweede klasse H, maar in de jaren daarna ging het steeds wat minder. Vorig seizoen stond Be Quick elfde voordat corona de competitie afbrak en ook dit seizoen was de start moeizaam met drie punten uit de eerste vier duels.