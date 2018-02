Van Oostrum blijft bij Unicum, Van Ankeren zwaait af

Van Oostrum is bezig aan zijn vierde seizoen in Lelystad en plakt er dus een vijfde jaar aan vast. ,,Ik ben wel een beetje een clubman geworden. De ambitie om hogerop te trainen is er nog steeds, maar dat hoop ik met Unicum te bewerkstelligen”, vertelt Van Oostrum. Unicum staat duidelijk bovenaan in de derde klasse B.

Van Oostrum moet het komend seizoen wel doen zonder Edwin van Ankeren, waarmee hij samen het hoofdtrainerschap op zich nam. ,,Ik vind het ontzettend jammer, want Ed is een van de beste veldtrainers die ik ken. We deden het samen en dat ging hartstikke goed. Maar ik snap het wel, hoor”, zegt Van Oostrum.