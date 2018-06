Van Oostrum nieuwe trainer bij Batavia'90

Van Oostrum (51) was afgelopen seizoen nog de eindverantwoordelijke bij stadgenoot Unicum, waar hij het seizoen niet afmaakte. Via Batavia-voorzitter Marco Knippenberg ging het balletje vervolgens rollen. ,,In Lelystad kent iedereen elkaar”, lacht Van Oostrum. ,,Geheel toevallig raakten we in gesprek en uiteindelijk heeft Barry Kamphorst gevraagd of ik zijn rol over wilde nemen. Daar heb ik over nagedacht en besloten het te doen. Ik heb er veel zin in”, zegt Van Oostrum.