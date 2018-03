Van Oostrum weg bij Unicum: 'Dit was het beste'

Michel van Oostrum is niet langer hoofdtrainer van derdeklasser Unicum. Dat besluit kwam in een stroomversnelling na de commotie die ontstond door een lezersreactie in het Algemeen Dagblad. Edwin van Ankeren blijft wel en zwaait de rest van het seizoen alleen de scepter in Lelystad.

In een groot artikel in het Algemeen Dagblad repte lezeres Annet Schuurman donderdag over de wedstrijd tussen Rood Wit ’58 en Unicum, waarin Van Oostrum zich in niet mis te verstane woorden zou hebben uitgelaten richting de technische staf van Rood Wit. ,,Dat deze vrouw dit in de krant heeft gezet, vinden wij heel storend”, zegt voorzitter Willem Schoonheim. ,,Uiteraard keuren wij het niet goed wat er geroepen is, maar wij hadden liever gezien dat zij ons eerst had gebeld. Deze vrouw heeft al vaker wat geschreven over dit onderwerp en dit paste daar heerlijk in.”

Twijfels

Het artikel zorgde er wel voor dat het besluit rond Van Oostrum sneller tot stand kwam. De coach is bezig met het opzetten van een pannenkoekenrestaurant en daarom leefden er binnen Unicum al twijfels. ,,Michel is een vriend. We vroegen ons echt af of hij dit wel kon combineren, want de laatste weken merkte je het al in kwaliteit en aan zijn irritatiegrens. Met als voorbeeld dus afgelopen zaterdag, daardoor is het sneller gegaan. Dinsdagavond hebben we bij elkaar gezeten en samen het besluit genomen om te stoppen”, vertelt Schoonheim.

Unicum en Van Oostrum gaan op een goede manier uit elkaar, want de vereniging gunt hem de kans om zijn eigen zaak op te zetten. ,,We betalen hem ook door, want hij heeft veel voor ons gedaan. En hij blijft altijd in beeld. We geven hem de tijd om zijn zaak in orde te maken en misschien zegt hij over twee jaar wel: Hé, ik wil weer wat gaan doen.”