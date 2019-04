Van Raalte stapt op bij SC Genemuiden: ‘Zitten op dood spoor’

TRAINERSCARROUSELJan van Raalte en SC Genemuiden gaan per direct uit elkaar. De trainer (50) acht zichzelf niet langer in staat om de hoofdklasser uit het wak te krijgen en stapt op. De selectie is dinsdagavond ingelicht. Wie zaterdagmiddag tegen Staphorst als eindverantwoordelijke op de bank zit, is nog niet bekend.

Van Raalte wilde Genemuiden graag door de voordeur verlaten, maar dat gewenste afscheid zit er niet langer in. De geboren Hattemer kondigde vlak voor de winterstop al aan dat hij bezig is aan zijn laatste seizoen als hoofdtrainer in het amateurvoetbal. Wel is het de verwachting dat hij in de toekomst een andere functie gaat bekleden in de voetballerij.

,,Maar daar ben ik nu nog niet mee bezig”, verklaart Van Raalte in een korte reactie. ,,Ik ga nu eerst even bijtanken. Ik heb er alles aan gedaan om de groep in beweging te krijgen, maar ik heb niet de illusie dat dit nog gaat lukken.”

Lijfsbehoud

Bij SC Genemuiden zit Van Raalte in zijn derde jaar. Het is een seizoen met meer dieptepunten dan hoogtepunten, want zes wedstrijden voor het einde van de competitie is Genemuiden nog lang niet zeker van lijfsbehoud in de hoofdklasse. De club verloor de laatste zes wedstrijden en staat elfde, vijf punten boven de degradatiestreep. Ook speelt Genemuiden geen rol van betekenis meer in het bekertoernooi.

Van Raalte: ,,We zijn op een dood spoor geraakt. Ik ben altijd strijdbaar geweest, ook toen ik zelf nog voetballer was, maar soms moet je jezelf de vraag stellen: ga ik dit veranderen? Daarom schuif ik mijn eigen belang aan de kant en kies ik voor dat van Genemuiden. De club wil in de hoofdklasse blijven. Zes punten pakken in zes wedstrijden moet haalbaar zijn.”