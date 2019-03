Van ’t Ende schiet Staphorst vanaf elf meter langs ACV naar periodetitel

Van ’t Ende vertolkte een hoofdrol in het duel met de Assenaren. Na een uur spelen was een verre ingooi van de middenvelder goed voor een assist. Pim de Jong promoveerde de ingooi met het hoofd tot doelpunt, 1-1. Staphorst was in de eerste helft op achterstand gekomen nadat verdediger Jordi Lemmens zijn eigen doelman René Oosterhof passeerde.

Van ’t Ende ging in de slotminuut van de wedstrijd achter een vrije trap staan. In de zestien meter raakte invaller Arjen Hagenauw (ex-SC Genemuiden) de bal duidelijk met de hand aan. Van ’t Ende benutte de strafschop. De middenvelder mocht de penalty nemen omdat de vaste nemer, Mark Veldmate, in het bekerduel met Pelikaan S had gemist. ,,Dat hebben we voor de wedstrijd al afgesproken. Mark zei: ‘de volgende is voor jou’.’’