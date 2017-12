Van 't Hoog langer bij Mariënberg

Prins Bernhard-coach hekelt strijdlust spelers

18:46 Prins Bernhard leek dit seizoen serieus mee te gaan doen in de strijd om de bovenste plekken in de vierde klasse B, maar na de nederlaag tegen DVOV zijn de bovenste plaatsen ver weg. Uit de laatste vier duels pakten de Uddelnaren echter maar één punt, waardoor de kansen op een topklassering verkeken lijken. Prins Bernhard staat nu achtste in de vierde klasse B.