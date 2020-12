Van ’t Zand na drie seizoenen weg bij Wacker

Van ’t Zand en Wacker bezetten momenteel de eerste plaats in de vierde klasse D. De zondagclub haalde zeven punten uit drie wedstrijden. Van ’t Zand volgde in de zomer van 2018 Ruud Westerhoven op bij Wacker.

Wacker is de tweede club waar Van ’t Zand eindverantwoordelijke is bij een eerste elftal. Hij had eerder vijf seizoenen USV uit Nieuwleusen onder zijn hoede.