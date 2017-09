Van voetbal bij Go Ahead naar een leven als koerier

Marlo de Groot (20) trainde mee met de selectie van Go Ahead Eagles, maar een doorbraak zat er niet in. Nu verdedigt hij de kleuren van tweedeklasser WSV. ,,Ik had geen zin nog een jaar weg te gooien."

Hij kan er ondertussen de humor wel van inzien. Marlo de Groot zat in zijn tijd bij de beloften van Go Ahead Eagles al om 12.00 uur in de bus, om een competitiewedstrijd te spelen tegen Fortuna Sittard. Zo'n zes uur later werd er voor een handjevol toeschouwers pas afgetrapt.

Hij was de hele maandag van huis, een kans in het eerste elftal zat er nog niet in en de vraag was of die ooit wel zou komen. Had hij daarvoor drie jaar geleden alles opgegeven? Een verdere studie? Een baan? Goed, een opleiding tot timmerman maakte De Groot nog af. Daarna ging de focus op voetbal.

,,Bij zo'n verre uitwedstrijd dacht ik wel eens: Waar doe ik het voor? Is dit wat ik wil? Het was mentaal zwaar. Je moet er sterk voor in je schoenen staan", vertelt De Groot, die ooit begon bij AGOVV en ook een jaar in de jeugd van PEC Zwolle speelde.

Toch hield de linksbenige verdediger altijd een beetje hoop. Hij trainde immers twee keer per week met het eerste elftal. ,,Trainer Hans de Koning riep mij af en toe bij zich. Dat als ik zo door zou gaan, mijn kans wel zou komen."

Het liep anders. De Koning vloog vanwege de naderende degradatie de laan uit, Robert Maaskant nam de boel over. De wanhoopspoging met Maaskant bleek tevergeefs, maar het zorgde ervoor dat De Groot minder mocht meetrainen.

Uitzichtloos

,,Ik werd aan de kant gezet. Toen kwam het moment dat ik dacht: Het is klaar. Ik had weinig inkomen, geen school en geen baan. Mijn situatie werd uitzichtloos. Ik moest aan mezelf denken."

Hij trok de deur van de Adelaarshorst achter zich dicht. Ondanks de interesse van tweededivisieclubs als GVVV en De Treffers koos De Groot voor WSV en werkt hij nu als koerier. ,,Ik heb goed moeten nadenken wat ik wilde. Ik had geen zin nog een jaar weg te gooien", zegt De Groot. ,,Ik kan nu iedere week spelen en het plezier terugvinden. Bij de beloften van Go Ahead Eagles speelde je soms maar één keer in de drie weken. Ik kan je vertellen dat het plezier in het spelletje dan wegebt. Qua studie vond ik het lastig kiezen. Ik wilde niets overhaast doen en ben daarom gaan werken."

Heeft de verdediger geen spijt? Zijn voormalige werkgever degradeerde immers naar de eerste divisie, waardoor de kans op een doorbraak wellicht groter was geweest. Oud-teamgenoten Civan Werkhoven (20), Patrick Maneschijn (20), Dennis Hettinga (22) en Sam Beukema (18) maakten alle vier al hun debuut. Voor Werkhoven is er vanavond tegen Almere City mogelijk zelfs een basisplaats.

,,Daar denk je wel aan", zegt De Groot. ,,Dan is het jammer. Maar ik heb het nu ook goed. Met een vaste baan heb ik een toekomst voor mij, die ik anders misschien niet gehad zou hebben. Ik zie mijn tijd bij Go Ahead Eagles als een ervaring die erg leerzaam was. Ik zet bij WSV nu een stapje terug, maar ik hoop er straks twee vooruit te doen."