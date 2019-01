Van Walderveen blijft trainer van Hatto Heim

Van Walderveen, die zelf in het verleden ook het shirt van Hatto Heim droeg, is bezig aan zijn tweede periode als trainer van de zaterdagclub. Tussendoor werkte hij onder meer als hoofdcoach bij OZC Ommen en SV Epe en als assistent bij SC Genemuiden. Hatto Heim staat momenteel in de subtop van 3C, op een vijfde plaats.