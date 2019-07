Van Westeringh en Van Koot naar halve finale EK met Oranje O19

Jop van der Linden sluit aan bij jeugdlief­de Columbia

21 juli Jop van der Linden zette eind vorige maand een punt achter zijn carrière als profvoetballer. Een slepende heupblessure dwong hem tot die beslissing. Toch stopt de 29-jarige verdediger uit Apeldoorn niet helemaal met voetbal, want hij is komend seizoen te bewonderen in het shirt van zijn jeugdliefde Columbia.