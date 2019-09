Van zondag- naar zaterdagvoetbal, dat is een trend geworden

Het gebied waar De Stentor zich op focust, delen van Gelderland, Overijssel, Flevoland en Drenthe , valt onder de districten Noord en Oost. In deze districten is een duidelijke daling van het zondagvoetbal te zien. Het aantal mannelijke seniorenteams dat op zondag voetbalt is in vier seizoenen tijd flink gedaald; van 2601 in 2014/2015 naar 2365 in seizoen 2018/2019. Dat is een terugval van maar liefst 9,1 procent. Voetbalbond KNVB ziet in deze districten ook een duidelijke stijging van het aantal zaterdagteams, van 1942 in 2014/2015 naar 2051 in het afgelopen seizoen. Een stijging van bijna 6 procent.

Zwolsche Boys

Zwolle, overgestapt in 2002.

,,Zo, het is al heel lang geleden”, zegt voorzitter Hennie Kenkhuis. Hij vindt dat de overstap het sportief zeker waard was. De club speelde op de zondag in de kelder van het amateurvoetbal en is nu actief in de derde klasse. ,,Op de zaterdag zijn we vrij snel gepromoveerd en speelden we een aantal jaren in de tweede klasse. Een lange tijd hadden we een eerste elftal op zaterdag en zondag. Alleen ons eerste op zaterdag werd beter dan het zondagteam, terwijl zondag altijd ons vlaggenschip was.” Kenkhuis vindt zaterdag nu echt een clubdag. Er is van 's morgens vroeg tot laat in de avond wat te doen. ,,Maar of dat alleen door de overstap komt, vind ik moeilijk te zeggen. Vroeger was de drukte verdeeld over zaterdag en zondag. De zaterdagavond is drukker en dat heeft ook zeker een financiële impuls gegeven.” Bij Zwolsche Boys dus geen voetbal op zondag meer, maar missen doet Kenkhuis het niet. Sterker nog, hij vindt de zaterdag een fantastische dag. ,,Ik ben nu met pensioen, maar toen ik werkte was de zondag voor mij een voorbereiding op de werkweek. Vroeger had je niet zoveel op zondag. In steden als Zwolle al helemaal niet. Voetbal was de enige uitgaansmogelijkheid. Dat is tegenwoordig niet meer. Op zondag is er van alles te doen. De zondag heeft nu een heel ander karakter.”

KHC

Kampen, overgestapt in 2003.

Of KHC nog bestond als de club niet was overgestapt naar de zaterdag? Voorzitter Tjibbe van Dijk betwijfelt het. ,,We zaten op 270 leden, terwijl we er altijd tussen de 400 en 500 hadden. Het water stond ons aan de lippen.” Na de overstap veranderde alles. De club werd twee keer op rij kampioen en klom op van de vierde klasse naar de eerste klasse. ,,In 89 jaar zondagvoetbal hebben we niet zoveel bereikt als die 16 jaar op de zaterdag. De neerwaartse spiraal is doorbroken. Nu zijn we vijftien jaar verder en zitten we weer op bijna vijfhonderd leden.” Aan de groei lijkt geen eind te komen. De club uit Kampen zit tegen twee wijken aan, Onderdijks en Stationskwartier, waar volgens Van Dijk de huizen uit de grond schieten. Er komen veel jonge gezinnen wonen. Van Dijk verwacht daar veel van. Door het groeiende aantal leden en de stijgende inkomsten uit de kantine bloeit de club op. De kantine is helemaal gestript en voorzien van een nieuwe lay-out. De club wil kleedkamers extra bouwen. ,,Maar eerst gaan we enkele kleedkamers opknappen.” Van Dijk mist het zondagvoetbal helemaal niet. Hij vindt het heerlijk zo. ,,Ik kijk op zondagmiddag mooi naar Fox Sports.”

VV Kampen

Kampen, overgestapt in 2009.

Toen Kampen tien jaar geleden overstapte was Alexander Bakker speler van het tweede elftal. Nu is hij ook bestuurslid technische zaken. Hij mist het zondagvoetbal, verveelt zich op die dag, maar denkt dat een terugkeer naar de zondag niet goed is voor de club. ,,Kijk, ik ben altijd gewend om te voetballen op die dag, maar kijkend naar het clubbelang is dit de beste keuze geweest. Voor zondagvoetbal is geen animo in deze regio.” De eerste paar jaar na de overstap verliep het op sportief vlak moeizaam. Kampen voetbalde redelijk onderin. ,,Toen hebben we zelfs nog een jaar gehad dat we het eerste eruit haalden. Jongens kwamen niet opdagen. Het jaar daarop hadden we 25 spelers en begon het te lopen. Vier jaar later speelden we om promotie in de nacompetitie. Een heel moeilijk begin, maar uiteindelijk heeft de overstap geloond.” Financieel gezien is de club er niet beter van geworden. Dat zit hem in de donderdagavond. ,,Vroeger had je jongens van de zondag die op donderdagavond bleven plakken tot een uur of één. Nu heb je voor 80 procent met jongens van buitenaf te maken. Die blijven niet hangen in de kantine. Dat merk je ook in de portemonnee. Normaal had je op zaterdag en zondag volk. Nu heb je op zondag veel minder mensen. We hebben wel dartteams op zaterdag. Dat levert gigantisch veel geld op.”

Noord Veluwe Boys

Hattemerbroek, overgestapt in 2009.

Voorzitter Harm Jan Lassche is een blij man. Nu de club zich focust op de zaterdag is het drukker dan ooit. Met drie mannelijke seniorenteams op de zaterdag en daarbij de jeugd wordt het sportpark optimaal benut. Het eerste en tweede team voetballen tegelijk thuis. Het derde elftal speelt dan uit. ,,Dat gaat goed, maar als we doorgroeien kan dit een probleem worden. We hebben twee wedstrijdvelden en één trainingsveld. Ook hebben we dan kleedkamers te weinig. Maar dat is iets voor de toekomst.” Zelf voetbalde Lassche altijd op de zaterdag bij WZC uit Wapenveld. Hij is een groot liefhebber van voetballen op zaterdag. ,,Ik mis het prestatievoetbal ook niet op de zondag. Soms ben ik hier wel op de zondag. Dan drink ik met de jongens een biertje of een kop koffie. Ik heb zelf een café en ben op zondagochtend een beetje vermoeid. Als ik de jongens dan zie voetballen, heb ik respect voor ze.” Lassche denkt niet dat de club het ooit nog redt om weer een standaardteam op de zondag op de been te brengen. ,,Dat heeft misschien ook met het geloof te maken. We horen bij de gemeente Oldebroek.”

Volledig scherm ZAC en Zwolsche Boys, zondagclubs van origine, troffen elkaar vorig seizoen in de derde klasse C op zaterdagmiddag. © Pedro Sluiter Foto

ZAC

Zwolle, overgestapt in 2009.

ZAC-secretaris Roel Broeksma ziet dat het na de overstap van het prestatieteam volle bak is op sportpark Jo van Marle. De jeugd blijft hangen. ,,Heel veel jeugd heeft een trainer die in het eerste of tweede speelt. Kinderen willen hun trainer zien spelen. Het wordt veel meer een familievereniging dan het voor de overstap was. Een groot verschil.” Toen ZAC nog op de zondag speelde, ging geen enkele A-speler meer naar het eerste elftal. En dan niet voor één jaar, maar jaar op jaar. ,,Het gat tussen de jongste ZAC’er in het eerste en de A-junioren was acht jaar. De jongste speler in het eerste was 26. Dat werd voor ons een risico. De jeugd klaagde dat ze naar een andere club wilden. Ze wilden niet spelen op de zondag. Dat werd echt zo gezegd.” Nu is de stand van zaken totaal anders. Het zijn nu voor 99 procent ZAC-leden die in het eerste spelen. ,,Jongens die bij ons begonnen zijn. Dat is in uitstraling veel meer waard. Eerder kende niemand de jongens van het eerste en de jongens kenden de club niet. Dat betekende netto dat je met het eerste team bijna niks had.” Het financiële plaatje is natuurlijk ook belangrijk. Broeksma is tevreden. De kantine-inkomsten zijn hoger dan voor de overstap en door de ledengroei ontvangt de club meer contributie. ,,De overstap heeft voor ons goed uitgepakt. Ik kan geen negatief ding noemen.”

AGOVV

Apeldoorn, overgestapt in 2013.

AGOVV stapte in 2013 over. De club zag onder andere minder publiek op de zondag en daardoor ook minder kantine-inkomsten. Het balletje rolt nog wel op de zondag, maar dat is alleen voor de recreatieve voetballer. Tegenstand bij de overstap was er niet. ,,Er is unaniem gekozen”, zegt voorzitter Gert Sangers. Hij noemt de twee belangrijkste redenen: ,,De combinatie van heel veel concurrentie op de zondag en de jeugd die wil stappen op zaterdagavond.” Over de toeschouwersaantallen heeft AGOVV nu weinig te klagen. De overstap heeft een hoop meer publiek opgeleverd. ,,Elke wedstrijd is er meer publiek dan op de zondag. Er staat een paar honderd man. Bij sommige derby’s kunnen we de vierhonderd of vijfhonderd toeschouwers aantikken, bijvoorbeeld tegen Teuge of Vios Vaassen.” Zelf vindt Sangers de zaterdag een leukere voetbaldag. ,,En je hebt zondag vrij. Nee, ik mis het prestatievoetbal op zondag niet.”

VV Hattem

Hattem, overgestapt in 2013.

,,Iedere club die twijfelt over een overstap van de zondag naar de zaterdag, zou ik zeggen dat ze het gewoon moeten doen. Het is enorm goed voor de vereniging”, zegt voorzitter Jan-Dirk Sprokkereef. Hattem moest wel overstappen. De jeugd wilde niet meer voetballen op zondag en het aantal leden daalde. ,,En nu stijgt het ledenaantal. We zien vooral bij de jongeren een stijging.” Ook de publieke belangstelling is flink toegenomen. ,,Wij hebben geen statistieken, maar kunnen het zien.” De club promoveerde na de overstap vrij vlot van de vierde klasse naar de derde klasse. Het stijgende toeschouwersaantal komt volgens Sprokkereef mede doordat Hattem in een mooiere afdeling speelt, de derde klasse C. Met twee keer per seizoen de strijd tegen buurman Hatto Heim. ,,Dat is een feest. Zo zijn er nog meer mooie wedstrijden in de regio.” Financieel gezien is de club er ook op vooruitgegaan. ,,We hebben al jarenlang een sterk stijgende kantine-omzet. Dit komt ook doordat we internationale toernooien houden, maar de overstap speelt zeker een rol.” Is zondagvoetbal ooit weer een optie? ,,Ik voetbalde op zondag, nu op zaterdag. Als ik voor mezelf spreek, had ik absoluut niet meer gevoetbald op zondag.” Sprokkereef vindt de zaterdag een mooie voetbaldag. Iedereen is op het sportpark. ,,En je hebt de zondag waarop je wat met het gezin kan doen. De afstand tussen jeugd en senioren is nu kleiner.”

Reaal Dronten

Dronten, overgestapt in 2012.

Inmiddels loopt Ron Bolink als recreant rond bij de club, maar tijdens het proces rondom de overstap was hij bestuurslid. De club hield vijf inloopavonden om te praten over het onderwerp. Daaruit kwamen een aantal belangrijke punten naar voren. ,,We hadden wat moeite om voldoende spelers op de zondag bij elkaar te krijgen. De besteding van de stapavond werd steeds belangrijker.” Ondanks de overstap is er weinig veranderd in het ledenaantal. Het is niet significant gestegen. ,,Wij hebben in Dronten concurrentie van ASV. In onze beleving heeft Reaal een andere aanzuigingskracht dan ASV. Ieder voetballertje heeft een droom en denkt aan hoog voetballen.” Er is wel meer drukte op het sportpark. Bolink denkt dat het er deels mee heeft te maken dat de jeugd blijft kijken naar het eerste elftal. ,,Het heeft ook zeker te maken met het feit dat we nu vier seniorenteams op zaterdag hebben.” De zaterdag krijgt een steeds grotere bezetting en de club zou er wel één of twee kleedkamers bij willen. ,,Maar de gemeente gaat uit van een bepaald aantal teams. Dan moet je maar creatief zijn. Het is voorgekomen dat we regelmatig een kleedkamer moesten delen, twee F-teams in één kleedkamer.” Veel vraag naar zondagvoetbal ziet Bolink niet meer. ,,Maar ik ben niet meer inhoudelijk bij de club betrokken. Het aantal senioren op de zaterdag is wel gestegen. Er is bijvoorbeeld een incassobureau wat een vriendenteam heeft op zaterdag, recreatief.”

Volledig scherm Eerbeekse Boys is in het eerste jaar na de transfer meteen gepromoveerd naar de derde klasse. © Pim Velthuizen

Batavia’90

Lelystad, overgestapt in 2015.

,,Als we niet waren overgestapt naar de zaterdag waren we ten dode opgeschreven”, stelt voorzitter Marco Knippenberg. Volgens hem leeft het zondagvoetbal in Lelystad gewoon niet. ,,Er kwamen drie mensen en een konijn kijken.” Hij zag de club na de overstap opbloeien, van 120 naar 800 leden. Ook de kantine-inkomsten zijn verdubbeld en de club is vooruitgegaan qua sponsoring. Knippenberg ziet een enorm verschil. ,,Het elftal wat we hebben qua kwaliteit en kwantiteit, hadden we nooit op de zondag gekregen. Bovendien staat er aardig wat volk langs de kant.” Waar eerst vier seniorenteams speelden op de zondag, zijn dat er nu zes op de zaterdag. De enorme groei gaat gepaard met de nodige kopzorgen. Met het geringe aantal kleedkamers moet efficiënt worden omgegaan. Ook het aantal velden - vier - is krap. De club heeft maatregelen genomen. ,,De F’jes beginnen nu een half uur eerder, om 08.30 uur. Het eerste start juist een half uur later, om 15.00 uur. Er spelen vijf veteranenteams op de vrijdagavond, op zaterdag is er geen ruimte.” Door de drukte op de zaterdag heeft de buurt enige overlast. Er is maar één ontsluitingsweg en de hele wijk staat vol met auto’s. ,,Daar zijn we over in gesprek met de gemeente.”

Dieze West

Zwolle, overgestapt in 2017.

De overstap was een ingrijpende verandering voor Dieze West. De club ging van de hoofdklasse naar de vierde klasse. Voorzitter Danni Boogerd spreekt van een noodgedwongen beslissing. ,,Het was een financiële toestand. Alleen de bus kostte bijvoorbeeld al een behoorlijke duit. Dat was niet meer op te brengen. We betaalden volgens mij bijna negenduizend euro op jaarbasis, alleen al voor de bus. Als je dat omslaat op 1000 betalende leden, is dat 90 euro per lid.” Na de overstap is het niet drukker geworden op het sportpark. ,,Ik geef de schuld aan FOX Sports. Bij veel amateurclubs is er geen donder te doen. Dat geldt niet alleen voor de zondag, maar voor het hele weekend.” De club heeft wel weer geprobeerd om een zondagteam van de grond te krijgen. ,,Dan krik je de kantine-inkomsten ook iets op. Het is alleen niet gelukt.”

FC RDC

Deventer, overgestapt in 2017.

RDC speelde op zaterdag én zondag prestatievoetbal, maar besloot in 2017 afscheid te nemen van het zondagteam. Er wordt nog wel recreatief gevoetbald op de laatste dag van het weekeinde. Sportief gezien heeft de overstap de club weinig opgeleverd, RDC is zelfs twee keer gedegradeerd. ,,We hebben een beleid voor de langere termijn, een vijfjarenplan. In 2022 of 2023 willen we in de tweede klasse of derde klasse spelen”, zegt Roy Beumer, technisch coördinator van de selectieteams. Het is nu op zaterdag drukker dan in het verleden. Jeugdspelers blijven hangen en die zagen ze bij RDC op zondag nooit. ,,We hebben nu op de zaterdag meer toeschouwers dan dat we op de zondag en zaterdag bij elkaar hadden.” Problemen met het aantal teams op de zaterdag heeft RDC niet. Er is geen geen tekort aan kleedkamers. ,,We hebben er tien. Dat is prima.” Wat betreft de velden is het een ander verhaal. ,,Het is nog te doen. We hebben om 17.00 uur nog wel één of twee wedstrijden. Anders kunnen we het qua bezetting niet aan.” Voetballen op zondag kan, maar vraag naar een prestatieteam op zondag is er niet. Het is volgens Beumer eerder andersom. ,,Spelers die bij andere clubs op zondag spelen, zijn geneigd om bij ons te komen.”

Eerbeekse Boys

Eerbeek, overgestapt in 2018.