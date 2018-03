Vanaf de wieg een kind van Be Quick

Stefan Jansen is topscorer aller tijden van Be Quick, de club waarvan hij nu hoofdtrainer is. ,,Maar het klopt niet dat ik er 102 heb gemaakt, zoals op voetbaloost.nl staat. Het zijn er veel meer. Die 102 slaat op het aantal dat ik er maakte vanaf het seizoen 1999-2000, de seizoenen daarvoor zijn niet meegeteld", zo wil de ex-scherpschutter even rechtzetten.

,,Op mijn 24e ben ik naar Babberich vertrokken, met die hoofdklasser eindigden we altijd bij de eerste vier. We wonnen zelfs de KNVB-beker, in 1998 versloegen we SHO in De Kuip. Dat was de laatste keer dat de amateurs daar hun finale mochten spelen, geweldig daar deel van uit te maken."

De Zutphenaar (46) voetbalde tot zijn 37e en ging daarna de C1 van FC Zutphen trainen. ,,Het jaar daarop werd ik trainer van het tweede en in 2013 hoofdjeugdtrainer bij mijn eigen club, Be Quick."

Geboortedag

Het is zíjn club, op zijn geboortedag schreven zijn ouders hem in als lid. In 2016 werd hij hoofdtrainer van de toen net naar de vierde klasse gepromoveerde vereniging, vorig seizoen werd hij met dat overwegend jonge team zesde. ,,Na een uitstekende tweede seizoenshelft misten we de nacompetitie op één doelpunt. Maar dat was in 4H, de Sallandse klasse. Dit seizoen, in 4G, hebben we het een stuk lastiger. Die klasse is een stuk sterker. We worden nooit weggespeeld, maar laten te veel kansen liggen. Als ex-spits zit me dat niet lekker."

Oppassen geblazen

Met de huidige twaalfde plaats en evenveel verliespunten als hekkensluiter Alexandria, is het oppassen geblazen. ,,Maar wij gaan ons handhaven. Na zondag, als koploper Beekbergen bij ons komt, krijgen we clubs uit het rechterrijtje. Dan zullen we ons puntentotaal flink moeten opschroeven."

Volgend seizoen werkt hij bij zaterdagvierdeklasser Oeken. ,,Ik gaf al voor dit seizoen aan dat ik zou vertrekken. Mijn gevoel gaf dat in. Met de meeste jongens van deze selectie werk ik al vier, vijf jaar samen. Het kan geen kwaad dat zij eens een ander gezicht voor zich zien."

Jansen ziet zijn team niet winnen van de lijstaanvoerder. ,,Maar ik sluit het ook niet uit. We moeten eerst zorgen dat we achterin onze zaakjes op orde hebben. En dan, net als in de uitwedstrijd, vanuit een uitbraak de eerste goal proberen te scoren."