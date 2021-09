Veel werk aan de winkel bij Zwolsche Boys

658 dagen na zijn horrorbles­su­re kan Jorian Wubs weer voetballen

23 september Guess who’s back, back again: Jorian Wubs. De rechtsbuiten van SV Gramsbergen liep in 2019 tijdens een uitwedstrijd bij Elim een horrorblessure op. Zijn enkel was uit de kom, zijn kuitbeen was gebroken. Vorige week maakte de 28-jarige aanvaller na 658 dagen zijn rentree. ,,Het was best een mentale drempel die ik over moest, maar wat voelde het goed.’’