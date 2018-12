Veen en Van Toorn gekozen in ledenraad amateurvoetbal

Het orgaan binnen de KNVB zorgt ervoor dat er contact is met de verenigingen, om het beleid van de KNVB toe te lichten en trend en ontwikkelingen in het amateurvoetbal te signaleren. In totaal bestaat de raad uit dertig leden, die ook zitting hebben in de bondsvergadering van de KNVB. Eens in de drie jaar is er een verkiezing, waarbij onder andere alle clubs een stem hebben. In totaal heeft 43 procent van de verenigingen dit keer haar stem uitgebracht.